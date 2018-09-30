В Израиле прокомментировали поставку С-300 в Сирию

16:56 | 3.10.2018

Тель-Авив не может отказаться от защиты своих интересов в Сирии, несмотря на поставку в САР российских зенитных ракетных систем С-300. Об этом сообщил глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман в эфире радио «Кан». Он отметил, что Израиль «не ищет авантюр», а только защищает свои интересы в области безопасности. Он посетовал, что страна находится в ситуации, когда не может позволить себе никаких компромиссов в этой сфере. Кроме того, Либерман выразил сожаление, что Москва не приняла заверения в непричастности Израиля к гибели Ил-20, передает РИА «Новости».



Решение поставить комплексы С-300 в Сирию было принято после трагедии с Ил-20. По версии Минобороны РФ, израильские летчики, прикрываясь российским самолетом, подставили его под огонь сирийского комплекса С-200, отмечает НТВ.