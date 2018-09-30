Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсионного возраста

16:51 | 3.10.2018

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о пенсионной реформе, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет - до 65 для мужчин и до 60 для женщин. За этот закон проголосовали 149 сенаторов, против — пятеро, трое воздержались. Теперь документы отправляются на подпись к Путину.



Закон предусматривает поэтапное, начиная с 2019 года, повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин. Согласно документу, стаж, который дает право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет, напоминает РИА «Новости».