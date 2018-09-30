Пётр Порошенко предложил продлить «особый статус» Донбасса

14:09 | 3.10.2018

Украинский президент Пётр Порошенко внёс в Верховную раду Украины проект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса. Документ предусматривает продление особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.



Закон о предоставлении особого статуса Донбассу был принят еще в 2014 году, в 2017 году депутаты Рады продлили его действие еще на один год. При этом особый статус вступит в силу только после того, когда «страна-агрессор» выведет с территории Украины свои войска и разоружит незаконные формирования, отмечает РБК.