Власти РФ утвердили перенос выходных дней в России в 2019 году

13:58 | 3.10.2018

Правительство утвердило перенос выходных дней в России в 2019 году, говорится в соответствующем постановлении кабмина.



Россияне будут отдыхать в новогодние каникулы 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Кроме того, выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота), которые выпадают на нерабочие праздничные дни, переносятся на 2, 3 и 10 мая соответственно, передает iz.ru. Таким образом, в мае россиян ждут пятидневные каникулы — с 1 по 5 мая, а затем еще четыре выходных дня в честь Дня Победы, с 9 по 12 мая.



Выходным также будет День России — 12 июня, а на День народного единства выпадают три дня отдыха — с 2 по 4 ноября.