По данным СМИ, власти РФ планируют отказаться от доллара

13:41 | 3.10.2018

Правительство России готовит свой проект по дедолларизации экономики страны. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждений. В обсуждении участвуют ЦБ, ВТБ и другие крупнейшие банки, а также экспортеры, уточняют собеседники.



Как передает lenta.ru, план не предусматривает каких-либо ограничительных мер. «Запрета расчетов в долларах не будет», — заверил The Bell источник в одном из ведомств. Главный упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах (в основном юани, евро и рубли), на облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства.



Как напоминает «Эхо Москвы», в июле свои предложения по отказу от расчета в долларах представил глава ВТБ Костин. Накануне он сказал, что Путин поддержал его план. На дедолларизацию, по оценке Костина, может уйти минимум пять лет.