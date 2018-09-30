Путин внёс в Госдуму законопроект о смягчении 282-й статьи УК России

13:34 | 3.10.2018

Путин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается частично смягчить наказание за преступления, предусмотренные статьёй 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», передает russian.rt.com.



Путин предлагает не привлекать к уголовной ответственности за деяния, которые были совершены однократно и не представляли серьезной угрозы для основ конституционного строя и государственной безопасности. Уголовное наказание законопроект вводит за деяния, совершенные человеком в течение года после привлечения его к административной ответственности за аналогичные действия, сообщает РБК.



Как отмечает РИА «Новости», по статистике Генпрокуратуры, львиную долю уголовных дел об экстремизме заводят именно за публикации в интернете. Так, в прошлом году Сети касались 75 % дел по этой статье.