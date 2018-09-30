Сегодня ЦСКА сыграет в «Лужниках» с действующим победителем Лиги чемпионов мадридским «Реалом»

17:17 | 2.10.2018

Сегодня ЦСКА во втором туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет на стадионе «Лужники» в Москве с действующим победителем турнира — мадридским «Реалом». Матч начнется в 22:00 мск. Встречу будет судить румынский арбитр Овидиу Хацеган.



Как отмечает iz.ru, «Реал» приедет в Москву в статусе лидера группы G. В первом туре испанский клуб разгромил итальянскую «Рому» со счетом 3:0. ЦСКА в свою очередь сыграл на выезде вничью с чешской «Викторией».