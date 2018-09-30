Народного артиста РФ Романа Карцева похоронят на Троекуровском кладбище

17:10 | 2.10.2018

Народный артист России, актер Московского театра миниатюр Роман Карцев будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила РБК директор артиста Наталья Жеромская. «Будет похоронен на Троекуровском кладбище. Пока неизвестно, где именно», — сказала Жеромская. По её словам, Карцева могут похоронить недалеко от Виктора Ильченко, с которым он выступал дуэтом.

Напомним, популярный советский и российский актер Роман Карцев скончался 2 октября в возрасте 79 лет.