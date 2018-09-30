Губернатор Липецкой области Олег Королёв объявил об отставке

17:05 | 2.10.2018

Губернатор Липецкой области Олег Королёв, занимающий должность с 1998 года, покинет пост. Об этом заявили в пресс-службе администрации области. В своем обращении Королев отмечает, что предложил президенту перевести его на другую работу. Какую именно – не уточняется. Кроме того, он поблагодарил Путина и правительство России за «постоянную поддержку» Липецкой области. Королев руководил областью уже 26 лет. При этом главой администрации области он работает уже 21 год.