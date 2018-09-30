CNN включил московские парки Царицыно и Коломенское в список лучших мест для посещения осенью

16:59 | 2.10.2018

Московские парки Царицыно и Коломенское попали в десятку лучших мест для посещения осенью, по версии CNN. Телеканал рекомендует их для прогулок и фотосессий на фоне осенних пейзажей. В рейтинг также вошел Мюнхен, где проходит знаменитый праздник «Октоберфест». А также озеро Малави в Южной Африке, осенью там проходит музыкальный фестиваль.