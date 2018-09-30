Президент Сербии Вучич пригласил Путина в Белград

16:54 | 2.10.2018

Президент Сербии Александар Вучич пригласил Владимира Путина нанести визит в Белград в ближайшее время. Об этом сообщает РИА «Новости». Это предложение глава Сербии озвучил на встрече с президентом РФ в Кремле. Вучич также подарил Путину книгу «Моя прекрасная Сербия» русских авторов.



Ранее Путин в ходе встречи также отметил рост товарооборота между Россией и Сербией и заявил о необходимости обсудить ситуацию в регионе.