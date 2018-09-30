Россиянам предложили экономить до 50% на вывозе мусора

16:51 | 2.10.2018

С 2019 года россияне смогут экономить до 50% на вывозе мусора, если будут осуществлять его раздельный сбор. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минстроя Андрей Чибис. Скидка будет действовать только в том случае, если дом коллективно решит раскладывать по контейнерам бумагу, пластик, металл и стекло, передает «Россия 24».



«Если люди сортируют сами, тратят на это силы, раскладывая мусор по разным мешкам, а потом — по разным контейнерам, то таким гражданам надо давать скидки. Но для этого на раздельный сбор мусора должен перейти весь дом», — сказал Чибис.