По данным британских СМИ, Скрипаль не поверил в причастность России к отравлению

16:42 | 2.10.2018

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль изначально не поверил, что Россия причастна к его отравлению. Об этом говорится в книге «Дело Скрипаля» британского журналиста Марка Урбана, сообщает газета The Guardian.



После того, как мужчина пришел в сознание после пяти недель комы, он столкнулся с серьезными психологическими проблемами. В частности, наотрез отказывался поверить в то, что за атакой на него может стоять Россия, пишет Урбан.



Кроме того, бывший сотрудник российских спецслужб, несмотря на то что передавал информацию британской разведке, открыто выражал свои националистические взгляды, сообщается в книге. В частности, он поддерживал возвращение Крыма в состав России и не верил в присутствие российских военных на востоке Украины. Как отмечает Урбан, в доме, купленном для него MI6, он часто проводил вечера за просмотром Первого канала, передает lenta.ru.