Мэр Владивостока заявил, что уходит в отставку по собственному желанию

16:31 | 2.10.2018

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко заявил, что уходит в отставку с 11 октября по собственному желанию. «На основании п. 2 ч. 1 ст. 29 Устава города Владивостока заявляю об отставке с должности главы Владивостока по собственному желанию с 11.10.2018. Прошу рассмотреть мое заявление на ближайшем заседании Думы Владивостока», — указано в заявлении Веркеенко. Напомним, Веркеенко стал главой Владивостока в декабре 2017 года.