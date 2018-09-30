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Россия и мир


16:31 | 2.10.2018

Мэр Владивостока заявил, что уходит в отставку по собственному желанию

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко заявил, что уходит в отставку с 11 октября по собственному желанию. «На основании п. 2 ч. 1 ст. 29 Устава города Владивостока заявляю об отставке с должности главы Владивостока по собственному желанию с 11.10.2018. Прошу рассмотреть мое заявление на ближайшем заседании Думы Владивостока», — указано в заявлении Веркеенко. Напомним, Веркеенко стал главой Владивостока в декабре 2017 года.

© «Вечерние Ведомости»

 


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