Нобелевскую премию присудили за «новаторские изобретения в области лазерной физики»

16:21 | 2.10.2018

Нобелевскую премию по физике присудили за «новаторские изобретения в области лазерной физики». Лауреатами стали ученые Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикленд.



Как сообщает lenta.ru, американский физик Ашкин является одним из создателей оптического пинцета, который успешно применялся в исследованиях биологических систем. Французский ученый Муру и канадский физик Стрикленд предложили усиление чирпированных импульсов, позволяющее получать лазерные импульсы высокой мощности.



Церемония награждения представленных лауреатов пройдёт по традиции 10 декабря. 1 октября Нобелевская премия по медицине за 2018 год была присуждена учёным Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё за новые методы лечения рака.