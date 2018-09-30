Ушёл из жизни Роман Карцев

14:43 | 2.10.2018

Фото: Чижевский/РИА Новости

Знаменитый российский сатирик, артист эстрады, театра и кино, Роман Карцев скончался на 80-м году жизни 2 октября. Об этом на своей странице в Facebook написала Наталья Жванецкая, подписав публикацию: «Посвящается памяти Ромы Карцева. Сегодня Рома умер».



Информацию подтвердила представитель артиста Наталья Жеромская, сказав, что дата прощания и похорон пока не известны. По её словам, Роман Карцев около трех месяцев лежал в больнице. О причинах смерти Романа Карцева не сообщается.



Роман Карцев — народный артист России, заслуженный артист РСФСР, актер Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого. На протяжении нескольких десятилетий он выступал в дуэте с Виктором Ильченко.