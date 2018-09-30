Глава МИД Украины Павел Климкин заподозрил РФ в размещении ядерного оружия в Крыму

12:20 | 2.10.2018

Россия могла разместить ядерное вооружение на полуострове Крым. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. «Сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или как минимум инфраструктура для ядерного оружия», — сказал Климкин. Он не уточнил, о каких объектах идет речь.