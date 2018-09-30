Бывший глава МИД Британии Борис Джонсон порекомендовал отложить Brexit

12:17 | 2.10.2018

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что отложил бы Brexit на полгода. Он считает, что королевству требуется больше времени, чтобы "снова получить преимущество" в переговорах с Евросоюзом, передает Sun. Как напоминает life.ru, летом он ушёл из правительства Терезы Мэй, не согласившись с её планами по выходу из ЕС.



Как напоминает rg.ru, решение о выходе Соединенного Королевства из ЕС было определено итогами референдума 2016 года. Предполагается, что Brexit состоится весной 2019 года. Британия и ЕС до конца октября должны решить вопросы, которые бы поспособствовали совершению мягкого Brexit.