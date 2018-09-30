В Японии объявлен новый состав кабинета министров

12:04 | 2.10.2018

Синдзо Абэ представил новый состав кабинета министров после того, как прежнее правительство ушло в отставку. Несмотря на значительное обновление, большая часть ключевых министров сохранила свои посты, передает РБК.



Отмечается, что свои обязанности, в частности, продолжат исполнять министр финансов Таро Асо и глава МИД Таро Коно.



По данным телеканала NHK, Мицухироси Миякоси назначен министром по вопросам Окинавы и северных территорий. Новым министром образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии стал Масахико Сибаяма.