Государственный долг США вырос до рекордных 21,5 трлн долларов

11:58 | 2.10.2018

Государственный долг США вырос более чем на 1,2 трлн долларов за 2018 финансовый год, завершившийся 30 сентября. Показатель оказался на рекордной отметке в 21,5 трлн долларов, сообщает The Washington Examiner.



Издание также прогнозирует, что дефицит американского бюджета к 2020 году достигнет отметки в 1 трлн долларов, как это было во время первого президентского срока Барака Обамы, предшественника Дональда Трампа.