Генпрокуратура Стамбула санкционировала задержание 417 человек за экономические преступления

11:44 | 2.10.2018

Генпрокуратура Стамбула санкционировала задержание 417 человек, подозреваемых в экономических преступлениях. По данным телеканала Haberturk, речь идет об отмывании денег и действиях, наносящих вред экономике Турции. Считается, что общий объем полученных и переведенных за границу нарушителями средств превышает 400 млн долларов.