Более 180 тысяч человек пришли на акции протеста в Барселоне

11:36 | 2.10.2018

В Барселоне в митинге по случаю годовщины референдума о независимости Каталонии приняли участие 180 тысяч человек. Об этом пишет La Vanguardia со ссылкой на данные полиции.



Шествие под лозунгом «Восстановим 1 октября» прошло от площади Каталонии до здания парламента автономного сообщества. Митингующие несли растяжку «Самоопределение — это право человека», написанную на английском. Среди других лозунгов звучали «Ни забвения, ни прощения», «Улицы всегда будут нашими» и «Независимость», передает РИА «Новости».



После окончания официальной части некоторые участники акции вступили в противостояние с силовиками. Активисты начали бросать в полицейских краску, флаги, бутылки, сносить металлические заграждения, выставленные в целях безопасности. Сотрудники полиции применили силу против участников акции протеста.