Россия и мир
10:47 | 2.10.2018
Глава «Роскосмоса» Рогозин уверен, что корабль «Союз» был поврежден преднамеренно
Как напоминают «Ведомости», нештатная ситуация на МКС произошла 30 августа — было зафиксировано падение давления на борту станции из-за утечки воздуха в пристыкованном к станции «Союзе». Отверстие диаметром 2 мм было обнаружено в шпангоуте бытового отсека корабля. Дыру залили специальным герметиком, с тех пор комиссия пытается выяснить, как она возникла.
© «Вечерние Ведомости»
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