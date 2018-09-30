Глава «Роскосмоса» Рогозин уверен, что корабль «Союз» был поврежден преднамеренно

10:47 | 2.10.2018

Комиссия, изучавшая отверстие в обшивке российского космического корабля, выяснила, что оно появилось преднамеренно, а не из-за производственного брака, заявил в эфире программы «Большая игра» Первого канала глава «Роскосмоса» Рогозин, передает РБК. Он отметил, что экспертам теперь предстоит установить, где было сделано повреждение — на Земле или в космосе. Этим займется вторая комиссия. Рогозин напомнил, что 15 ноября члены экипажа орбитальной станции выйдут в открытый космос для осмотра отверстия.



Как напоминают «Ведомости», нештатная ситуация на МКС произошла 30 августа — было зафиксировано падение давления на борту станции из-за утечки воздуха в пристыкованном к станции «Союзе». Отверстие диаметром 2 мм было обнаружено в шпангоуте бытового отсека корабля. Дыру залили специальным герметиком, с тех пор комиссия пытается выяснить, как она возникла.