В Челябинске американского порнорежиссера отправили на семь лет в колонию

10:46 | 2.10.2018

НТВ

В Челябинске вынесен приговор американскому порнорежиссеру Дэвиду Лэнгу, признанному виновным в сексуальном насилии над детьми и распространении порнографии. Его приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима, четырем сотням часов исправительных работ и штрафу в 200 тысяч рублей, сообщает НТВ. Прокуратура просила для Лэнга 15 лет тюрьмы.



В Россию Лэнг, в прошлом ипотечный брокер, приехал лет 15 назад в качестве бизнес-тренера. В 2013 году у него закончилась виза, но уезжать из Челябинска он не торопился. Во время задержания Лэнг ждал помощи американских дипломатов, часто общался с бывшим послом США в России Александром Вершбоу и консулом в Екатеринбурге Томасом Ниблоком.



Во время обыска у Лэнга силовики нашли 300 дисков с порно, в том числе детским, а также несколько сотен анкет девушек, некоторые из них — несовершеннолетние. Известно, что американец не только снимал короткометражки, но и сам участвовал в оргиях.



Большую часть роликов Лэнг выкладывал на специализированных платных сайтах, анкеты молодых моделей он отправлял своим знакомым в одной из крупнейших американских компаний. Те в качестве благодарности оплачивали ему лечение из бюджета фирмы, при этом в графе «должность» порномагната указывали как «представителя правительства США».



После того, как Лэнга задержали и отправили в СИЗО, к нему потянулась вереница американских дипломатов, в том числе и его давние знакомые. Позже заметили и некоторых российских правозащитников. Но сыграть на том, что пожилой американец задержан по ошибке и все это происки спецслужб, не удалось: доказательств был целый архив.