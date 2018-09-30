В шведском городе Мальмё откроется музей отвратительной еды

10:40 | 2.10.2018

В шведском городе Мальмё 31 октября откроется музей отвратительной еды. Об этом заявил создатель музея Сэмюэль Вест, передает The Independent.



Как пишет британская газета, посетители могут увидеть исландское блюдо хаукарль из тухлого мяса акулы, растущий в Азии фрукт дуриан, известный своим неприятным запахом, сардинский сыр с опарышами. Также представлены шведская консервированная квашеная сельдь, зажаренная морская свинка из Перу и гениталии быка.



Большая часть экспонатов будет содержаться в специальной посуде, не пропускающей запах.