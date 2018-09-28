В возрасте 94 лет скончался знаменитый французский шансонье Шарль Азнавур

17:41 | 1.10.2018

В возрасте 94 лет умер французский шансонье, композитор, поэт, писатель Шарль Азнавур, передает Reuters. Артист скончался в своем доме на юге Франции.



Ранее он вернулся из тура по Японии, который певцу пришлось отложить минувшим летом из-за сломанной руки. Тогда врачи рекомендовали ему сосредоточиться на своем здоровье.



Как отмечает russian.rt.com, за свою карьеру Азнавур создал около 1,3 тыс. песен, сыграл в десятках фильмов и продал более 200 млн дисков.