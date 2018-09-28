Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России

17:33 | 1.10.2018

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев больше не будет выступать за сборную России. 32-летний футболист объявил о завершении карьеры в национальной команде: «У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению». «Игорь Акинфеев завершил выступления за сборную России», — говорится в сообщении в официальном аккаунте ЦСКА в Twitter.



Главной причиной завершения карьеры стала тяжесть совмещения выступлений в клубе и сборной. Акинфеев уточнил, что процесс восстановления после каждой новой травмы занимает все больше времени.