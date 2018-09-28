На Аляске охотника чуть не убил застреленный им же медведь

17:22 | 1.10.2018

Охотник в американском штате Аляска получил серьезные ранения после падения на него туши убитого им медведя. Об этом сообщает издание Anchorage Daily News.



Инцидент произошел в штате Аляска. Двое знакомых — 28-летний Вильям МакКормик и 19-летний Закари Теннисон — отправились на охоту на озеро Картер.



Как отмечает РИА «Новости», заметив на утесе медведя, 28-летний Вильям МакКормик и 19-летний Закари Теннисон выстрелили в него, однако затем произошло то, чего они никак не ожидали. Туша животного вместе с камнями начала катиться прямо на мужчин. МакКормик получил тяжелые травмы в результате упавших на него камней и медведя. Теннисон не пострадал и вызвал спасателей.