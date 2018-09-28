Трамп назвал новое торговое соглашение США, Канады и Мексики историческим

17:10 | 1.10.2018

Американский президент Дональд Трамп написал в своем Twitter, что США, Канада и Мексика заключили историческую сделку USMCA (the United States — Mexico — Canada Agreement — соглашение США, Мексики и Канады). Он назвал это соглашение «объединением трех великих наций».



«Поздравления Мексике и Канаде! Прошлой ночью мы достигли прекрасного нового торгового соглашения с Канадой, которое станет дополнением к соглашению с Мексикой. Новое название будет: соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады, или USMCA. Это много значит для всех трех стран, решает многие недостатки и ошибки НАФТА, значительно открывает рынки для наших фермеров и производителей, уменьшает торговые барьеры в США и объединяет все три Великие Нации», — написал Трамп.



Как отмечает РБК, пересмотр НАФТА, подписанного еще в 1994 году, был одним из предвыборных обещаний Трампа.