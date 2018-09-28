В Москве задержан бывший министр транспорта Украины Николай Рудьковский

17:02 | 1.10.2018

Полиция в Москве задержала бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского, объявленного в розыск за нападение на посольство Российской Федерации в Киеве. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информацию правоохранительных органов.



Как напоминает «Интерфакс», в феврале 2017 года официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что Рудьковскому было заочно предъявлено обвинение о нападении на учреждение, пользующееся международной защитой (ст. 360 УК РФ).