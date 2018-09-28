Нобелевская премия по медицине присуждена ученым, разработавшим новый метод иммунотерапии рака

16:58 | 1.10.2018

Нобелевская премия по медицине за 2018 год присуждена Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё, разработавшим новый метод иммунотерапии рака. «Нобелевская премия этого года служит важной вехой в нашей борьбе с раком», — подчеркнули организаторы премии, добавив, что «терапия, основанная на этом исследовании, оказалась поразительно эффективна в борьбе с раком».



В ближайшие дни будут названы обладатели наград в других номинациях. Во вторник, 2 октября, комитет объявит лауреата в области физики. 3 октября станет известно имя обладателя Нобелевской премии по химии. 5 октября в Осло присудят Нобелевскую премию мира, а 8 октября определится победитель премии по экономике, сообщает russian.rt.com.