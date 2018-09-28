12:43 | 1.10.2018

Протестующие начали блокировать автомагистрали и железнодорожные пути в Каталонии в годовщину референдума о независимости, пишет La Vanguardia. Несколько сотен сторонников независимости Каталонии в понедельник, 1 октября, перекрыли несколько центральных улиц в Барселоне и железнодорожные пути в городе Жирона.



Отмечается, что в течение дня многочисленные акции пройдут по всей области. Самой крупной станет шествие в Барселоне.