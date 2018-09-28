В Калифорнии приняли закон, обязывающий корпорации включать женщин в совет директоров

12:34 | 1.10.2018

Губернатор штата Калифорния Джерри Браун в воскресенье, 30 сентября, подписал закон, обязывающий публичные компании включать женщин в советы директоров. Законодательная инициатива направлена на поддержку и защиту прав женщин, сообщает Associated Press.



В соответствии с текстом закона, до конца 2019 года в совет директоров каждой публичной корпорации, зарегистрированной в штате, должна быть включена по меньшей мере одна женщина. Требования закона ужесточаются к 2021 году. К этому моменту в советах директоров, состоящих из пяти человек, должно быть по меньшей мере две женщины и по меньшей мере три женщины в советах директоров, в которых состоят от шести человек. Нарушение этого правила повлечет штраф в размере $100 тыс. за первое нарушение и $300 тыс. за второе и последующие нарушения, передает РБК.



Отмечается, что это одна из нескольких законодательных мер, касающихся женщин, которые Браун подписал в воскресенье. Он также одобрил закон, в соответствии с которым работодатели должны проводить тренинги по вопросам сексуальных домогательств.