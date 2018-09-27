Путин подписал указ о призыве на военную службу более 132,5 тысячи человек

16:52 | 28.09.2018

Путин подписал указ о привлечении на военную службу 132,5 тыс. человек в рамках осеннего призыва, следует из документа, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2018 года призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 132 500 человек», — говорится в документе.



Отмечается, что в 2018 году количество призванных на службу осенью сократится на 1,1 % по сравнению с уровнем 2017 года в 134 тыс. человек.