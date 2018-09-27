Юлия Тимошенко пообещала ликвидировать «Нафтогаз»

16:49 | 28.09.2018

«Нафтогаз Украины» должен быть ликвидирован как ненужный посредник, заявила на пресс-конференции лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. «Через полгода в первую очередь мы ликвидируем «Нафтогаз» как посредника, который не нужен. А также если компания насоздает другие посреднические структуры», — цитирует Тимошенко РИА «Новости».



Она также подчеркнула, что, если ей удастся победить на президентских выборах, она сможет демонополизировать рынок газа на Украине.