На Окинаве отменили 260 рейсов из-за надвигающегося урагана «Трами»

16:45 | 28.09.2018

В Японии авиакомпании отменили 260 внутренних рейсов из аэропорта Наха префектуры Окинава из-за надвигающегося урагана «Трами», сообщает телеканал NHK. Синоптики называют его очень сильным. Прогнозируется шквалистый ветер и осадки до 80 мм. Телекомпания передает, что тайфун подойдет к острову Окинава в воскресенье.