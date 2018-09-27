Суд признал законным отказ выдать Алексею Навальному загранпаспорт

16:37 | 28.09.2018

Люблинский суд Москвы отказался удовлетворить иск Алексея Навального к миграционной службе из-за отказа выдать ему загранпаспорт. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Людмила Морозова, передает «Интерфакс».



В свою очередь адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что это решение суда будет обжаловано. «Навальному отказали выдать загранпаспорт в связи с неотбытием наказания; имеется в виду то, что у него не истек испытательный срок по приговорам суда. Мы считаем, что в миграционной службе превратно трактуют норму закона», - сказал Кобзев. По его словам, данная норма позволяет ограничивать право выезда лица, но не обязывает этого делать.



Как напоминает «Эхо Москвы», Алексей Навальный пытался получить заграничный паспорт в течение пяти лет, но ему отказывали на основании того, что еще не истек срок его условного осуждения по так называемому «делу Кировлеса». Получив отказ, Навальный обратился в Европейский суд по правам человека.