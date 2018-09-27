Комиссия по ценным бумагам США предъявила Илону Маску обвинения в мошенничестве

16:23 | 28.09.2018

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила основателю и гендиректору Tesla Илону Маску обвинения в мошенничестве за несколько «ложных и вводящих в заблуждение» сообщений в Twitter о намерении сделать компанию непубличной. Об этом говорится в иске, который SEC подала в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, передают «Ведомости».



Илон Маск ввел инвесторов в заблуждение, написав в «Твиттере», что он располагает достаточным финансированием, чтобы выкупить все акции компании Tesla на рынке, да еще и по завышенной цене. К такому выводу пришли в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Она и инициировала дело против предпринимателя, сочтя, что это заявление, не подкрепленное никакими гарантиями, спровоцировало скачок акций американского автопроизводителя и привело к тому, что некоторые акционеры Tesla понесли потери, сообщает «Эхо Москвы».