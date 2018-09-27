Бельгийское министерство обороны подаст в суд на Google из-за военных баз на картах

16:16 | 28.09.2018

Бельгийское министерство обороны решило подать в суд на компанию Google за отказ «размыть» важные стратегические объекты на карте. Об этом пишет De Standaard со ссылкой на источник в правительстве.



Как отмечает regnum.ru, на картах видны объекты ВВС Бельгии Кляйн-Брогель и Флоренн, а также атомные электростанции и нефтяные объекты в порту Антверпена. В связи с этим Минобороны попросило компанию размыть изображения военных объектов из соображений безопасности, однако Google отказала им.