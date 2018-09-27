16:01 | 28.09.2018

Путин посетит Индию с официальным визитом 4–5 октября, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля. Российский президент обсудит с премьером Индии Нарендрой Моди дальнейшее развитие двухстороннего стратегического партнерства, актуальные международные и региональные вопросы. Кроме того, программой визита предусмотрена встреча российского лидера с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом.