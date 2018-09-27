Эрдоган рассказал о споре с Трампом из-за российского газа

15:57 | 28.09.2018

На саммите НАТО в Брюсселе, прошедшем 11–12 июля, президент США Трамп упрекнул союзников по альянсу, что те слишком много платят России за газ, но с ним поспорили лидеры Турции и Германии. Об этом рассказал один из участников спора президент Турции Эрдоган, передает Milliyet. «Позиция Турции по санкциям известна давно. Мы не будем отказываться от стратегических товаров», — подчеркнул Эрдоган.



По его словам, США продолжают санкционную политику, навязывая ее другим странам, в то время как нельзя установить справедливый мировой порядок по принципу «прав тот, кто сильнее».