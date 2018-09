Экс-командир Анатолия Чепиги назвал расследование Bellingcat и The Insider «шизофренией»

15:48 | 28.09.2018

Бывший командир курсанта Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Анатолия Чепиги Александр Боржко назвал «легкой шизофренией» расследование The Insider и Bellingcat о причастности Чепиги к отравлению Скрипалей. Об этом сообщает «РИА Новости».



«В 2001 году я выпускал курсанта по фамилии Чепига. Я сам военный и могу сказать, что информация в СМИ о его якобы причастности к истории со Скрипалями попахивает легкой шизофренией. В ДВОКУ готовили войсковых офицеров для выполнения боевых заданий, Чепига реально воевал в Чечне, но его не готовили для агентурных мероприятий», — сообщил Боржко.



Как напоминают «Ведомости», ранее исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили расследование о Руслане Боширове, которого британские власти считают причастным к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Bellingcat и The Insider нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников ДВОКУ. Его зовут Анатолий Чепига, он полковник ГРУ и Герой России. Bellingcat и The Insider утверждают, что Боширов и Чепига — это один человек.