Жених отказался от певицы Ольги Бузовой ради двух миллионов рублей

13:42 | 28.09.2018

Участник реалити-шоу «Замуж за Бузову» предпочел борьбе за руку певицы два миллиона рублей. Об этом говорится в анонсе шестого выпуска передачи в официальном сообществе Ольги Бузовой в «ВКонтакте», передает РИА «Новости». Раскрывается в ролике и личность этого молодого человека. Им стал Евгений Назаров, по его же собственным утверждениям, долларовый миллионер. Мужчина объяснил свой поступок отсутствием у певицы симпатии к нему, а деньги он решил направить на благотворительность. Узнав об этом, Бузова расплакалась. Ранее певица отметила, что за некоторых участников ей попросту стыдно, сообщает life.ru.