Петр Порошенко назвал Украину «восточным флангом НАТО»

13:37 | 28.09.2018

Украинский президент Петр Порошенко назвал страну «восточным флагом НАТО». «Украина является де-факто восточным флангом НАТО», — сказал он во время визита на базу Береговой охраны США «Балтимор». Политик участвовал в церемонии передаче Киеву двух старых патрульных катеров береговой охраны США типа «Айленд», передает «Росбалт».



Как напоминает russian.rt.com, Порошенко уже подал в Верховную раду проект закона, согласно которому в конституции страны будет прописан курс в ЕС и НАТО.