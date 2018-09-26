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Россия и мир


13:03 | 28.09.2018

В Микронезии пассажирский Boeing при посадке скатился в море

Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Air Niugini совершил аварийную посадку на воду в Микронезии. Об этом сообщает Pacific Daily News со ссылкой на руководство аэропорта. По данным издания, инцидент произошел утром в пятницу, 28 сентября. Самолет Boeing 737 следовал рейсом из Папуа-Новой Гвинеи в Трук.

Как отмечает издание Post Courier, самолет приземлился в аэропорту Вено, но не смог затормозить и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в море. TVNZ указывает, что самолету не хватило всего 160 м, чтобы остановиться на взлетно-посадочной полосе. После того как воздушное судно оказалось в воде, люди стали выбираться из салона самолета, затем их эвакуировали местные рыбаки на лодках. По словам диспетчера аэропорта Джимми Эмилио, пассажиров и экипаж доставили в больницу, но обошлось без серьезных травм.

© «Вечерние Ведомости»

 


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