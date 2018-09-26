В Петербурге два посетителя кафе погибли после прорыва трубы с кипятком

12:58 | 28.09.2018

В Санкт-Петербурге два человека погибли, обварившись кипятком в подвальном кафе после прорыва внутриквартального трубопровода. Об этом РИА Новости сообщили в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга».



ЧП произошло в три часа ночи на Измайловском проспекте, в подвальном помещении, где располагается кафе. После затопления заведение покинули посетители и персонал, однако двое молодых людей решили вернуться за вещами. Они погибли, обварившись кипятком, сообщает rg.ru.



Трубу прорвало во дворе возле дома, в котором расположено антикафе «Типичный Питер», сообщает «Рен-ТВ». Погибшие – 20-летние Андрей Мочинкин и Максим Шестров.