Депутат Госдумы от «Единой России» Валуев посоветовал пенсионерке не стыдиться своей бедности

12:47 | 28.09.2018

Депутат Госдумы от Брянской области боксер Валуев посоветовал пенсионерке не стыдиться своей бедности. Бывший спортсмен сказал об этом во время онлайн-конференции. Так Валуев ответил на реплику пенсионерки, которая пожаловалась, что ей стыдно жить бедно в такой богатой стране.



«Здравствуй, Коля. Неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России. Вот и все, что хотела сказать…» — сказала жительница города Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области Алевтина Макарова. В ответ Валуев призвал Макарову не стыдиться бедности. «Уважаемая Алевтина, я понимаю Ваше незаконченное предложение и соглашаюсь с Вами. Рассуждать об этом в таком контексте можно бесконечно, ответ будет также незаконченным. Василий Макарович Шукшин замечательно сказал: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». Не принимайте на свой счет, это опять-таки относится к рассуждениям», — прокомментировал он обращение, передает lenta.ru.



Как отмечает «Эхо Москвы», согласно декларации, Валуев за минувший год заработал 10 с половиной миллионов рублей.