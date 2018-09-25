McDonald's отказался от искусственных консервантов и красителей в классических бургерах

17:21 | 27.09.2018

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что классические бургеры из ее меню больше не содержат искусственных консервантов, ароматизаторов и красителей, передает РИА «Новости». Изменения коснутся бигмаков, гамбургеров и чизбургеров. Искусственные консерванты были исключены из состава булочек, соуса и сыра.



Как передает The Washington Post, нововведение обусловлено борьбой за клиента, который сосредоточен на здоровой пище. Изменения коснутся всех 14 тысяч ресторанов в США.