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Россия и мир


17:21 | 27.09.2018

McDonald's отказался от искусственных консервантов и красителей в классических бургерах

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что классические бургеры из ее меню больше не содержат искусственных консервантов, ароматизаторов и красителей, передает РИА «Новости». Изменения коснутся бигмаков, гамбургеров и чизбургеров. Искусственные консерванты были исключены из состава булочек, соуса и сыра.

Как передает The Washington Post, нововведение обусловлено борьбой за клиента, который сосредоточен на здоровой пище. Изменения коснутся всех 14 тысяч ресторанов в США.

© «Вечерние Ведомости»

 


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