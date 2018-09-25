Индийские власти решили купить у России пять зенитно-ракетных комплексов С-400

17:03 | 27.09.2018

Индия решила приобрести у России пять зенитно-ракетных комплексов С-400 за $5,43 млрд, сообщает индийское издание Economic Times со ссылкой на источники в правительстве. Отмечается, что решение о покупке российских ЗРК последовало в преддверии визита в страну Путина, который запланирован на начало октября. Официально о заключении сделки пока не объявляли.