В Греции из-за шторма затонули четыре судна

14:34 | 27.09.2018

Из-за шторма в греческих портах затонули четыре небольших судна. Рейсы паромов между материком и островами отменены, прогулочным судам выходить в море запрещено, сообщает Пожарная служба Греции. В Салониках затонули два судна, по одному в портах острова Калимнос и Эритрея на острове Эвбея. Людей на судах не было, загрязнения моря не зафиксировано, сообщила береговая охрана.



Как отмечает ren.tv, на страну обрушились грозы и затяжные дожди. Кроме того, на знаменитой горе Олимп на высоте 2650 метров выпал первый снег.